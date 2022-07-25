Автоэксперт оценил идею освободить от налога унаследованные детьми машины

С одной стороны, предложение директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова несет благую цель. Но в этом вопросе есть свои тонкости и нюансы.

Предложение директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова об освобождении от налога унаследованные детьми автомобили нецелесообразно, заявил автоэксперт Максим Кадаков в беседе с RT.

С одной стороны, изменения выгодные для людей, однако с другой стороны есть много нюансов в данном вопросе. К примеру, сколько в России несовершеннолетних наследников. И как отслеживать пользование транспортным средством опекуном или законным представителем ребенка.

«Слишком много условностей. Опять же, смотря какой автомобиль. Сэкономить любую копейку приятно, но в масштабах стоимости автомобиля, если мы говорим про условно два года, то это ни на что не влияет», — пояснил Кадаков.

Сегодня согласно действующему законодательству, законный представитель наследника в возрасте до 16 лет должен зарегистрировать машину на себя, а с наступления этого возрасте перерегистрировать ее на ребенка. При этом все эти годы налог на транспортное средство оплачивает лицом, на кого зарегистрировано оно. Вместе с тем собственник, то есть несовершеннолетний, не имеет право садиться за руль, а у законного представителя может не быть водительских прав.

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