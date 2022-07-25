Американская сторона почему-то отправила мужчину на родину через ОАЭ, которые потребовали оплатить услуги.

Фото, видео: Екатерина Сычков / ТАСС; 5-tv.ru

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Это путешествие запомнится надолго! У депортированного из США петербуржца отобрали паспорт. Сделала это иностранная авиакомпания.

Как рассказал сам пассажир, на паспортном контроле в Майами его заподозрили в нелегальной работе по турвизе. После чего отобрали вещи и отправили в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). И уже только потом в родной Петербург.

«Вообще-то, сказали, что это бесплатно, за счет страны, но в Эмиратах выяснилось, что мне надо заплатить за билет. Они удерживали мой паспорт, не отдавали мне, пока я не заплачу», — рассказывает Александр Веселовский.

В аэропорту мужчина провел почти двое суток. Ночевал в зале ожидания. В итоге паспорт пассажир обратно все-таки получил. Теперь петербуржцу предстоит найти утерянный багаж.

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