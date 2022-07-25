Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Журналист Bellingcat* Грозев участвовал в афере украинцев по угону самолетов РФ

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Анастасия Трибесёнкова
Анастасия Трибесёнкова Анастасия Трибесёнкова 64

Болгарский расследователь предал своих же координаторов — парня из Казани и двух девушек-курьеров.

Фото, видео: Reuters / Hannah McKay; RT

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ выявила причастность расследователя издания Bellingcat* Христо Грозева к операции украинской разведки по угону самолетов ВКС России.

Болгарский журналист через своего координатора нашел двух девушек-курьеров, которые должны были передать российским «аванс» за угон самолетов для Киева. Сумму Грозев передал немалую — четыре тысячи долларов (почти четверть миллиона рублей).

ФСБ обнародовала кадры с допроса координатора Христо Грозева, некоего мужчины из Казани по имени Динар.

«Меня по этому поводу переполняют эмоции. На самом деле, у меня большая злость к Христо Грозеву. Я ему все-таки доверял. Именно поэтому я с легкостью согласился на все это, потому что был полностью уверен в том, что никому ничего не угрожает. Я не думал, что там настолько черное дело», — поделился мужчина.

Операция Киева по краже российских самолетов провалилась с треском благодаря работе ФСБ. Сотрудники службы установили не только личности причастных, но и местонахождения засекреченных объектов ВСУ.

Ранее 5-tv.ru показывал обнародованные ФСБ аудиозаписи телефонных разговоров, на которых украинские чиновники уговаривали пилотов предать Родину и отравить свою же команду.

* Bellingcat — внесен в России в реестр иностранных агентов.

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