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Зеленский назначил Хоренко новым командующим Силами спецопераций ВСУ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 90

Зеленский назначил Хоренко командующим Силами специальных операций вместо Галагана

Зеленский назначил Хоренко новым командующим Силами спецопераций ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

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Прежний руководитель силовой структуры Григорий Галаган уволен с должности.

Новым командующим Силами специальных операций (ССО) украинских войск назначен Виктор Хоренко, ранее возглавлявший спецрезерв Главного управления разведки Минобороны Украины. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

«Назначить Хоренко Виктора Александровича командующим Сил специальных операций Вооруженных сил Украины», — говорится в документе.

Одновременно Зеленский подписал указ об увольнении с должности командующего ССО Григория Галагана. Оба документа опубликованы на сайте офиса президента Украины. Причины кадровых изменений не уточняются.

В этот же день Зеленский снял с поста первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Руслана Демченко, а в предыдущие дни уволил генпрокурора Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова.

Ранее 5-tv.ru опубликовал мнение политолога Андрея Суздальцева о причинах массовых отставок в силовых ведомствах Украины.

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