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Рэпер Рич заявил о невозможности «культурной оккупации» России

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 44

Обмен достижениями в искусстве важен, но душа русского человека всегда будет тянуться к родному.

Рэпер Рич заявил о невозможности «культурной оккупации» России

Фото: Instagram* / rich_trip_hop / alexander_povaliaev

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Россия не останется без обмена культурными и научными достижениями с Западом, так как подобные вещи никто не может запретить. Такими мыслями поделился российский рэпер Рич в преддверии презентации мини-альбома «Русский лес» YouTube-каналу Memorandum.

«Я как любил американские мини-сериалы больше, чем российское, как любил британскую музыку, французское эстетское кино, так и все — я у них все черпаю, забираю», — заявил он.

Для наглядности музыкант привел треки из своего нового мини-альбома, который он презентует в последний июльский день.

«В трех из четырех песен винтажный американский баритон-саксофон 1960 года, на котором играет Сергей Летов. Я хочу, чтобы мы брали, когда нам что-то надо, оттуда. Чтобы это не было оккупацией, когда нет права выбора», — рассказал артист.

Также исполнитель отметил, что до этого у россиян не было выбора. Им навязывали западную культуру. Молодому поколению это нравилось, хотя в ряде случаев подобное подражание могло смотреться крайне смешно.

«Нравится, что от этого отказались», — подытожил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что клип SHAMAN «Я русский» за сутки посмотрели почти миллион человек.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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