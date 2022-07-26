Захарова: Россия сожалеет из-за позиции Израиля по ситуации на Украине

Официальный МИД РФ Мария Захарова заявила о необъективной и неконструктивной реакции Израиля на события на Украине. Москва сожалеет по этому поводу.

«В последние месяцы мы слышали на уровне заявлений абсолютно неконструктивную и необъективную риторику со стороны Тель-Авива. Это было совершенно непонятно и странно для нас, уж кто-кто, а Израиль должен был иметь полную картину происходящего, в том числе вокруг Украины, и за счет диаспоры, и за счет своей вовлеченности в отношения и с Украиной, и с Россией», — сказала Захарова в эфире «Соловьев Live».

Захарова отметила — тенденция к ухудшению двухсторонних отношений не исходит от России. Поэтому российский дипломат предложила руководству Израиля взглянуть со стороны на все сказанное и сделанное ими.

«Хочется задать вопрос, не считают ли эти самые люди, что их действия и заявления на протяжении этих месяцев уже повлияли на двусторонние отношения», — заключила представитель МИД.

К слову на днях премьер-министр Израиля Яир Лапид поручил МИД подготовить ряд политических мер, если РФ ликвидирует на своей территории работу еврейского агентства «Сохнут». О приостановке деятельности ранее просил Минюст России.

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