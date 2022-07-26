«Газпром» выступит с заявлением по будущему «Северного потока»

Ситуацию с турбинами и ремонтом газопровода осложняют антироссийские санкции, подчеркнул пресс-секретарь главы РФ.

Специалисты «Газпрома» выступят с заявлением по ситуации с «Северным потоком». Об этом в ходе беседы с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что неполадки с турбинами действительно имеются, а их ремонт и своевременное возвращение серьезно осложняются антироссийскими санкциями.

«Мы обязательно попросим наших коллег в „Газпроме“ с технологической точки зрения дать объяснение. Мы обязательно это сделаем, — подчеркнул Песков. — Да, действительно, есть неполадки с турбинами, турбина после капремонта еще не пришла, не установлена, она в пути. Будем надеяться, что это произойдет скорее раньше, чем позже, но есть определенные неполадки с другой турбиной. „Газпром“ работает над этой ситуацией».

По словам пресс-секретаря российского лидера, ситуацию особенно осложняют ограничения и санкции, введенные странами Запада против РФ. Сложности с возвращением турбины, сервисными работами — следствие рестрикций.

«Не будь этих ограничений, все осуществлялось бы, все ремонтные работы, и гарантийные, и ремонтные, и сервисные работы осуществлялись бы в обычном, рутинном, оперативном порядке, не приводя к таким ситуациям, которые мы видим сейчас», — подытожил Песков.

Турбина для «Северного потока», по словам министра экономики ФРГ Роберта Хабека, была доставлена в Германию. Ее местонахождение не раскрывается из соображений безопасности. О ее передаче «Газпрому» будет сообщаться уже по факту.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что цена на газ в Европе впервые с марта превысила две тысячи долларов.