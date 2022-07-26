Приходько раскритиковала Тодоренко и Топалова за молчание о спецоперации России

Приходько потребовала признания от Тодоренко и Топалова

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Не оставила без внимания украинская знаменитость и только что родившегося малыша звездной пары.

Украинская певица Анастасия Приходько раскритиковала телеведущую Регину Тодоренко за то, что та молчит насчет спецоперации России по защите Донбасса. Об этом пишет StarHit.

Приходько недоумевает, почему Тодоренко назвала своего второго сына Миром.

«А чего не Даздраперма? Какая разница-то?! Мальчик или девочка», — сказала певица.

Она вспомнила свое общение с Владом Топаловым, когда участвовала вместе с ним в проекте в Ницце. По словам артистки, он «ни рыба, ни мясо, а овощ». Приходько поделилась, что ей становится смешно, когда Тодоренко говорит, что тема политики в их семье закрыта.

«Ну скажи просто — я люблю деньги больше, чем честь!» — призвала певица.

Анастасия Приходько была участницей российской «Фабрики звезд». Кроме того, она представляла РФ на конкурсе «Евровидение» в 2009 году.

Как ранее писал 5-tv.ru, Приходько пожелала ада на земле каждому россиянину и заявила о ненависти и отвращении ко всем до единого. В ответ телеведущая Виктория Боня напомнила украинской певице, что та завоевала популярность и заработала огромные деньги именно в России.

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