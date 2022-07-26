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«Что не так?» — Ивлеева пожаловалась на отсутствие детей после поцелуя с Басковым

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Любовь Старикова
Любовь Старикова Райтер редакции сайта Пятого канала 16

Настя Ивлеева пожаловалась на отсутствие детей после поцелуя с Николаем Басковым

«Что не так?» — Ивлеева пожаловалась на отсутствие детей после поцелуя с Басковым

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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Страстный поцелуй блогера и золотого голоса России на VK Fest стал предметом множества обсуждений в соцсетях.

Настя Ивлеева пожаловалась на отсутствие детей. Блогер затронула неожиданную тему в беседе со спортсменкой Валерией Чекалиной, посетившей VK Fest.

«Что я делаю не так?! Почему у меня нет детей? Я ведь даже сосалась с Басковым!» — возмутилась Ивлеева.

В ответ на это Чекалина, будучи молодой мамой, иронично отметила — для появления детей на свет одних поцелуев мало.

Горячий поцелуй Ивлеевой с Николаем Басковым стал одним из самых обсуждаемых событий VK Fest, пишет dni.ru. Видео с шокированным лицом блогера разошлось по соцсетям с подписью «Пранк, вышедший из-под контроля».

К слову, разведенная Ивлеева не стеснялась флиртовать с гостями фестиваля. Она также попросила Тимати дать совет ей как будущей холостячке — к запуску готовится шоу, в котором за сердце блогера будут бороться мужчины. В ответ на это рэпер поцеловал Ивлееву и увел за кулисы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ольга Бузова шокировала признанием на VK Fest о больших размерах. После этого Наталья Штурм предложила поющей ведущей открыть агентство мужчин с большими достоинствами.

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