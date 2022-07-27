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«Мы чего-то не знаем?» — Родион Газманов впервые показал блондинку и двоих детей

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 39

Родион Газманов опубликовал фото с неизвестной блондинкой и двумя детьми

«Мы чего-то не знаем?» — Родион Газманов впервые показал блондинку и двоих детей

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Фанаты 41-летнего завидного холостяка судорожно гадают, кем ему приходится дама и очаровательные малышки на фото.

Родион Газманов, предпочитающий не афишировать личную жизнь, неожиданно удивил поклонников. В соцсети 41-летний холостяк и наследник певца Олега Газманова опубликовал фото в обнимку с красавицей-блондинкой и двумя малышками.

Подписчики были в прямом смысле шокированы снимком, ведь им хорошо известно, что Газманов-младший до сих пор не обрел семейное счастье и делит свое холостяцкое жилище лишь с котом по имени Шелдон.

Родион Газманов опубликовал фото с неизвестной блондинкой и двумя детьмиРодион Газманов опубликовал фото с неизвестной блондинкой и двумя детьми. Фото: Instagram* / rodder13

Любопытство поклонников еще больше разожгло молчание Газманова, который никак не прокомментировал фото. При этом видно, что сын знаменитого исполнителя счастлив находиться рядом с дамой и двумя очаровательными девочками.

Подписчики принялись активно гадать, кем приходятся сыну Газманова девушка и дети.

«Мы чего-то не знаем?»

«Прям семейная идиллия какая-то»;

«Неужели скрывал такую прекрасную жену и деток?»

«Тайна, покрытая мраком», — пишут пользователи.

Недавно Газманов-младший был вынужден опровергать украинский фейк о якобы нападении и жестоком избиении в США. В сети было распространено видео, в котором говорилось, что Родион решил открыть в Чикаго кофейню, повесил там российский флаг и включил гимн РФ. Это якобы вызвало агрессию у посетителей, после чего они избили владельца.

В свою очередь Газманов в соцсети опубликовал видеообращение, в котором предстал целым и невредимым и посоветовал поклонникам не доверять информации из сомнительных источников. Запись он специально сделал на фоне кремлевского ансамбля, доказав, что находится в Москве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Олег Газманов игнорирует звонки сына Родиона.

* — принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации.

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