Родственник в немилости? Олег Газманов игнорирует звонки сына

Наследник даже не смог поздравить певца с днем рождения. В чем причина нежелания общаться?

Певцу Олегу Газманову исполнился 71 год. Известно, что артист очень любит свою жену Марину, а вот какие отношения с родным сыном — загадка. Почему-то Олег Михайлович не принял звонок от отпрыска — музыканта Родиона Газманова — в день своего рождения. Об этом мужчина сообщил в своем Telegram-канале, поздравляя звездного отца.

«Спасибо тебе за жизнь, вдохновение и песни. Продолжай свой путь, никогда не сомневайся в себе и знай, что ты в очень и очень многом всегда был и будешь для меня примером, в первую очередь — как становиться круче и круче на каждом этапе своей жизни! С днем рождения! Дозвониться до тебя сегодня ожидаемо невозможно, но я буду стараться!» — написал Родион.

Его поддержали и комментаторы, от души поздравив Газманова с праздником, а также поблагодарив за талантливого сына. Кроме того, поклонники творчества исполнителя отметили, что композиции цепляют за душу. Пользователи пожелали виновнику торжества творческих побед, быть успешным и жизнерадостным, и чтобы каждая новая песня представляла собой шедевр.

К слову, недавно стало известно, что Газманов отметил со своей супругой «гранатовую» свадьбу. По признанию певца, его избранница креативно подошла к вопросу, устроив мастер-класс по исполнению глиняных горшков. Занятие принесло паре массу незабываемых эмоций.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Родион Газманов показал свое лицо после новостей об избиении в США.