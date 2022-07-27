Вооружена до зубов и очень удобна: атомную подлодку «Северодвинск» показали изнутри

Одна из самых секретных субмарин в мире направляется в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в Главном военно-морском параде. Члены экипажа признаются: с каждым днем волнуются все сильнее.

Журналистов сегодня пустили на борт одной из самых секретных подлодок мира — «Северодвинск». Она прибыла в Петербург из Мурманска, чтобы принять участие в параде в честь Дня ВМФ. Корреспондент «Известий» Максим Облендер увидел чуть больше, чем остальные его коллеги.

Она и так черная как смоль — едва приметная на фоне темной Балтийской воды. Но перед Главным военно-морским парадом атомную подводную лодку «Северодвинск» снова красят — потому белоснежная форма моряков на ее фоне смотрится особенно празднично.

Экипаж в 70 человек еще раз за разом будет репетировать торжественное построение. Для каждого из них этот парад станет особенным! Головной корабль проекта «Ясень» впервые пришвартован на Кронштадском рейде.

«Я до этого ногами ходил по Красной площади на юбилейном параде на 70-ю годовщину. А с воды я буду в первый раз в этом действии участвовать», — рассказал военнослужащий Алексей Сидоренко.

«Нас много домохозяек смотрит? Как сохранить одежду в таком белоснежном виде?» — поинтересовался корреспондент.

«Я не буду раскрывать секрет. Но сложно и непросто», — с улыбкой ответил Алексей.

К «Северодвинску» особое внимание. Во-первых, он в тройке гигантов парада — наряду с большим десантным кораблем «Иван Грен» и фрегатом «Адмирал Горшков». А еще потому, что новейший атомный крейсер вооружен буквально до зубов — самыми современными системами ПВО, крылатыми ракетами 4-го поколения и минно-торпедным оружием.

Интересно, что именно с «Северодвинска» был впервые осуществлен запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» — в октябре 2021 года. Экипаж атомной подлодки успешно поразил условную цель в акватории Баренцева моря. До этого пуски «Циркона» осуществлялись только с надводных кораблей.

От порта приписки в Мурманской области они прошли 1200 миль под водой и 1500 тысячи над водой. Естественно, лодку со всех сторон разглядывали западные партнеры. Сперва у норвежских берегов ее выслеживали британские противолодочные корабли, потом подключилась авиация прибалтийских стран НАТО.

«Нас сопровождало много кораблей иностранных. Осуществляли фотографирование, видеосъемку производили и просто сопровождали, периодически передавая контакты слежения от одного корабля к другому», — поделился Алексей Бакунин, помощник командира подлодки «Северодвинск», капитан третьего ранга.

«Ониксы», «Цирконы», «Калибры» не показывают даже журналистам. Зато можно посмотреть, как идет обычная жизнь на крейсере. Вот так же в 100-дневной автономке, например, могут тягать железо в спортзале.

В помещениях подлодки все очень эргономично. Например, в спортзале беговая дорожка утоплена в пол — чтобы сэкономить место и спортсмен не ударялся головой, пока бежит. Кстати, на флоте уже много лет никаких ограничений по росту нет. Любой желающий может служить на подводной лодке, лишь бы все было в порядке со здоровьем.

А за толстой стальной стенкой шинкует лук кок. Не роняет ни слезинки! Меню для праздника уже продумал.

«В день ВМФ будет картофельное пюре и будет мясо порционное в сливочном соусе, а еще солянка сборная мясная. Красная икра, балык, вино», — раскрыл меню Сергей Савицкий, старшина команды снабжения на «Северодвинске».

Неплохо, но на флоте и в обычные дни кормят не хуже — тут и плов, и рыба в маринаде, и блинчики перед сном, и то же вино два раза в день. Моряки признаются: сейчас, когда до парада остаются считанные дни, волнуются все больше. И точно знают, что 31 августа дома в кадры из Петербурга обязательно будут вглядываться родные. Все как в песне, что тихо звучит из динамика посреди Финского залива.