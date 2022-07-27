5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в среду, 27 июля?

В среду малость поштормит. Эмоционально конечно же. В воздухе будет плавать предгрозовое напряжение и у особ впечатлительных могут не выдержать нервы. Люди могут истерить, устраивать скандалы и впадать в разные аффекты. Но есть и хорошая новость — если ваши нервы в порядке — вам такое не грозит.

Совет дня — запланируйте на среду какие-нибудь успокоительные мероприятия. Хороши долгие прогулки на природе, ограничение контактов с токсичными людьми, просмотр легких фильмов и комедийных сериалов.

Предостережение дня связано с поведением на дорогах. В среду автомобилистам стоит быть особенно внимательными и осторожными. Эмоции — худший друг водителя.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.