Британский или американский: в чем разница и какой английский стоит учить

Выбор диалекта зависит от ваших целей.

Английский язык давно стал мировым языком и на нем говорит около миллиарда людей. В текущее время существует пять основных вариантов его употребления — британский, американский, канадский, австралийский и новозеландский. Самые популярные первые две его вариации. Какая же разница между ними рассказала кандидат филологических наук, лингвист, эксперт в области обучения английскому языку Диана Белан.

По ее словам, существует четыре ключевых критерия определяющие различия, между этими вариантами — слова, правописание, грамматика, произношение.

Слова

В британском и американском вариантах используются совершенно разные слова.

Например, если в Великобритании вы сделали ошибку и хотели бы попросить ластик, чтобы стереть написанное, вы скажете: «Give me a rubber, please». В США слово rubber имеет совершенно другое значение — правильнее будет сказать: «Give me an eraser, please».

Правописание

Согласно исторической справке в конце XVIII века британские филологи Семюэл Джонсон и Джон Уокер решили ввести правила орфографии. Американские лингвисты последовали их примеру, чтобы на письме отделить свой вариант английского от британского.

Так, к примеру окончание -re в английских словах было заменено на -er в американских и получилось две нормы написания одного и того же слова: center — centre, theatre — theater.

Окончание -ou потеряло букву «u» в американских словах и превратилось в: colour — color, favourite — favorite.

Произношение

«Различия между вариантами коснулись и произношения. Буква „r“, стоящая в середине и конце слов, не произносится в речи британцев — work, other, clever, но явно прослушивается у американцев», — рассказывает специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

Также буква «t» отчетливо слышится в речи британцев: например, plate, coat, but. Американцы же в таких словах просто опустят последнее «t».

Британцы произносят слова banana, tomato, lamp через долгий звук ɑː, а американцы через звук æ.

Кроме того, в Великобритании и США присутствуют так называемые диалекты, которые затрагивают и произношение.

Грамматика

По мнению лингвиста, грамматические различия между двумя вариантами английского незначительны и заключаются в выражении принадлежности. Американцы используют глагол have, британцы — конструкцию have got.

Кроме того, выбор того или иного английского зависит прежде всего от ваших целей:

если вы планируете работать и общаться преимущественно с представителями Великобритании, то выбирайте британский вариант с его диалектами;

если ваша цель — Европа, США и другие страны мира, то, освоив британский вариант, ознакомьтесь с тонкостями и американского английского.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что психолог назвала простой вопрос, который убережет от импульсивных покупок.