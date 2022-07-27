Больше дают: проститутки в Норвегии стали прикидываться украинками
Проститутки в Норвегии стали выдавать себя за украинок ради большего заработка
Фото: www.globallookpress.com / Andreas Arnold
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Пока беженцы из Незалежной вынуждены отстаивать огромные очереди за бесплатной едой, представительницы секс-индустрии решили воспользоваться сложившейся политической ситуацией в мире.
Девушки легкого поведения в Норвегии все чаще стали прикидываться украинками ради получения большего заработка. Такую информацию сообщила телекомпания NRK.
Как отмечают журналисты, обычно женщины не раскрывают свою национальность, но последние события в мире изменили их мнение по этому поводу. Они поняли, что мужчины становятся еще более щедрыми. Услышав — она из Украины, платят больше денег.
«Они, наверное, думают, что эти женщины попали в сложную ситуацию и много чего пережили. Кроме того, не исключено, что в них просыпается ген заботы», — заявила сексолог Ливе Мелум.
Чаще всего в последние месяцы в Норвегии прикидываются украинками женщины с паспортами Литвы, Молдовы, Испании. При этом пока одни пытаются из-за ситуации в мире заработать больше денег, настоящим беженцам из Украины приходится стоять в огромных очередях за бесплатной едой, чтобы выжить.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как приютивший украинскую беженку британец внезапно разорился.
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