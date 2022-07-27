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Больше дают: проститутки в Норвегии стали прикидываться украинками

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 86

Проститутки в Норвегии стали выдавать себя за украинок ради большего заработка

Больше дают: проститутки в Норвегии стали прикидываться украинками

Фото: www.globallookpress.com / Andreas Arnold

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Пока беженцы из Незалежной вынуждены отстаивать огромные очереди за бесплатной едой, представительницы секс-индустрии решили воспользоваться сложившейся политической ситуацией в мире.

Девушки легкого поведения в Норвегии все чаще стали прикидываться украинками ради получения большего заработка. Такую информацию сообщила телекомпания NRK.

Как отмечают журналисты, обычно женщины не раскрывают свою национальность, но последние события в мире изменили их мнение по этому поводу. Они поняли, что мужчины становятся еще более щедрыми. Услышав — она из Украины, платят больше денег.

«Они, наверное, думают, что эти женщины попали в сложную ситуацию и много чего пережили. Кроме того, не исключено, что в них просыпается ген заботы», — заявила сексолог Ливе Мелум.

Чаще всего в последние месяцы в Норвегии прикидываются украинками женщины с паспортами Литвы, Молдовы, Испании. При этом пока одни пытаются из-за ситуации в мире заработать больше денег, настоящим беженцам из Украины приходится стоять в огромных очередях за бесплатной едой, чтобы выжить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как приютивший украинскую беженку британец внезапно разорился.

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Больше дают: проститутки в Норвегии стали прикидываться украинками

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