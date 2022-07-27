Оперный артист был знаменит не только в России, но и далеко за ее пределами. На мировой сцене артист прославился в частности за счет роли в «Пиковой даме» Чайковского.

Ушел из жизни артист Мариинского театра Юрий Марусин

Фото: © РИА Новости

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Не стало легендарного артиста Мариинского театра Юрия Марусина. Он ушел из жизни на 77 году жизни, сообщает RT. О причинах смерти оперного исполнителя пока ничего неизвестно.

В родном театре артист проработал четыре десятилетия. Все это время Марусин радовал зрителей своим сильным, гибким и узнаваемым с первой ноты тенором. Уникальный вокал позволял ему с одинаковым успехом исполнять как лирические, так и драматические партии.

Юрий Марусин родился 8 декабря 1945 года в городе Кизеле в Пермском крае. В 1975 году окончил Ленинградскую государственную консерваторию имени Римского-Корсакова. В 1977–1978 годах стажировался в «Ла Скала» в Милане. В труппе Мариинского театра начал работать с 1980 года. В 1982-м артист был признан музыкальным обществом Италии лучшим иностранным певцом сезона за исполнение партии Габриэля в опере «Симон Бокканегра». Выступал на сцене венской Staatsoper, на Зальцбургском фестивале, побеждал в международных конкурсах. В репертуаре тенора было 69 оперных партий. Одна из самых запомнившихся театральных работ артиста — роль Германа в «Пиковой даме» Чайковского, с которой он выступал на мировых сценах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что тело актрисы и телеведущей Русланы Писанки кремировали в Германии. 

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