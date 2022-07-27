«Смиритесь»: Запашный предрек уехавшим из РФ артистам срывы концертов за рубежом

Знаменитый дрессировщик прокомментировал ситуацию с Анной Нетребко, выступлению которой препятствовали демонстранты.

Аскольд Запашный посоветовал выступающим за рубежом российским артистам готовиться к постоянным нападкам со стороны активистов и беженцев. Так дрессировщик отреагировал на инцидент с оперной певицей Анной Нетребко, выступление которой в немецком городе Регенсбурге попытались сорвать демонстранты.

«Очень наивно ожидать, что в Европе будут здравомысляще и адекватно действовать по отношению к российским актерам. Злопыхателей, людей с альтернативными взглядами всегда хватает. Нашим артистам нужно просто приготовиться к нападкам со стороны агрессивных беженцев, которые, видимо, решили, что это — их „фронт“», — заявил Запашный в комментарии Teleprogramma.pro.

Народный артист РФ уверен, что нападки на российских артистов за рубежом будут продолжаться. Тем коллегам, которые там выступают, Запашный посоветовал смириться или игнорировать подобные провокации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что билеты на концерт Анны Нетребко в итальянской колонии Форте-деи-Марми раскупаются зрителями с трудом. Две недели назад в немецком Штутгарте и вовсе отменили концерт оперной дивы по требованию местного Министерства финансов.