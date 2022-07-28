На Пятом канале акция «День добрых дел» для Вани Бурганова

Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым необходимо дорогостоящее лечение.

Фото: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

ПОЖЕРТВОВАТЬ

На пятом канале сегодня «День добрых дел». Наш герой — Ваня Бурганов с диагнозом детский церебральный паралич. Сейчас парень работает над тем, чтобы просто начать ходить. Для этого ему необходима срочная операция на спинном мозге, стоимостью 1,125 миллиона рублей.

У семьи Вани таких денег нет, но помочь ему можем мы с вами. Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 7511* с суммой, которую вы готовы пожертвовать. Или просто отсканируйте QR-код, который вы видите на экране.

Чтобы написать свое имя на обычном листке бумаги, Ване нужно несколько минут. Пальцы слушаются с трудом, хотя он очень старается. При рождении мальчику повредили позвоночник, потом он перенес инсульт.

Долгое время врачи не давали утешительных прогнозов, но Ваня выжил! Только на этом трудности не закончились, к году ему поставили диагноз — детский церебральный паралич, нижняя спастическая диплегия. Это когда мышцы ног постоянно напряжены.

«Ваня обычный ребенок, только он не ходит. Вся его жизнь проходит на руках практически. Его ноги — это руки», — рассказала мама малыша Татьяна Бурганова.

Диагноз никак не отразился на интеллекте. Ваня хорошо учится — только дистанционно. Он хочет пойти в школу самостоятельно, без ходунков. Поэтому он старается изо всех сил — занимается с врачами и педагогами в реабилитационных центрах, постоянно практикуется дома. Проводит на беговой дорожке по четыре-пять часов.

Как и все восьмилетние мальчишки, он любит машинки — у него их целая коллекция. Папу обыгрывает в «Дженгу», в шутку побеждает даже в армрестлинге. Ну а если берутся за настольный футбол, то о каждом забитом мяче узнают даже соседи.

«Хотелось бы, конечно, чтобы он с детьми бегал во дворе. Энергии полно, а в жизнь он ее воплотить не может», — говорит Сергей Бурганов.

Шанс самому встать на ноги и дать выход всей этой энергии у Вани есть. Нужна операция, которая должна снизить тонус в мышцах. Ее готов провести российский нейрохирург, который разработал собственную эффективную систему лечения такого заболевания.

«Во время операции мы пересекаем частично корешки, снижаем поток импульсов к мышцам. За счет этого последние расслабляются. И после операции ему как минимум год необходимо проводить очень активную реабилитацию», — сообщил нейрохирург, доктор медицинских наук Дмитрий Зиненко.

Но сейчас все упирается в деньги. Стоимость спасительной операции и последующей реабилитации — 1,125 миллиона рублей. Для небогатой семьи Бургановых — непосильная сумма.

«У нас работает только папа. Сама я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком. К сожалению, эти восемь лет подкосили наш бюджет. Мы сами не справимся. Нам очень нужна помощь», — рассказала мама мальчика.

Ване не остается ничего, кроме как надеяться на помощь неравнодушных телезрителей. Сейчас поможет даже самое небольшое пожертвование. Но нужно спешить, организм мальчика растет и совсем скоро провести операцию будет уже невозможно.

Чтобы помочь Ване, отправьте СМС на короткий номер 7511* — в сообщении нужно указать сумму, которую вы готовы поддерживать. Или достаточно просто отсканировать QR-код, который вы видите сейчас на экране. Большое вам спасибо.

* — у абонентов Tele2 удерживается комиссия 18% с каждого пожертвования. При переводе денежных средств через QR-код или сайт фонда «Помоги.org» комиссия с благотворителей не взимается.

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