Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Зеленский объявил: только Украина является законной наследницей Киевской Руси

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 52

Зеленский назвал Украину единственной законной наследницей Киевской Руси

Зеленский объявил: только Украина является законной наследницей Киевской Руси

Фото: Telegram / Zelenskiy / Official

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Президент Незалежной уверен, что его страну якобы с давних пор пытались поработить и уничтожить, но еще никому этого сделать не удавалось.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только его страна может претендовать на наследие Киевской Руси. Об этом он сказал ко дню украинской государственности в видеообращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.

«Суверенное, независимое государство. Оно берет начало как минимум полторы тысячи лет назад со времен официально признанной ООН и ЮНЕСКО даты, когда Кий, Щек, Хорив и Лебедь основали столицу Украины. Она единственная законная наследница Киевской Руси», — сказал он.

По его словам, государство якобы пытались поработить и уничтожить с давних времен, однако еще никому этого сделать не удавалось.

Также Зеленский подчеркнул, что Украина — «не колония, не анклав, не протекторат, не губерния, эялет или кронланд, не часть чужих империй, не „земли в составе“, не союзная республика, не автономия и не провинция, а свободная, самостоятельная, суверенная, неделимая и независимая страна».

«Княже Володимир, тогда чур не обижаться, что часть Украины будут называть Русью. Сам сказал. Молодец», — отреагировала на заявление президента Украины в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Примечательно, что день украинской независимости отмечается в день крещения Руси, инициатором которого стал князь Владимир из Новгорода, ну, а сама государственность на Украине появилась решением большевиков лишь в начале XX века.

В последние годы в Незалежной активно пишут свою личную историю, не обращая внимания на реальные факты. Так 22 февраля мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала In Time Ukraine заявил, что «Русь была Киевской, а Киев — великим городом, еще когда были болота и никто не представлял, что на них когда-нибудь появится Москва». И тут Мария Захарова не осталась в стороне. Она напомнила киевскому градоночальнику, что «в память о тех временах в Москве осталась Болотная площадь, которая стала местом притяжения свидомых», а историю надо знать на отлично.

С ней согласился военный историк Борис Юлин. По его словам термин «Киевская Русь» не является древним и был придуман в более позднем периоде, чтобы достоверно отделять период до ордынского нашествия и после. К слову, Юлин напомнил, что земли Донбасса не входили в состав Киевской Руси.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Запад сформировал собственный образ Зеленского. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ресурс такого образа исчерпан.

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Зеленский объявил: только Украина является законной наследницей Киевской Руси

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