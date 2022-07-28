Эстония отменяет студенческие визы для россиян и белорусов

Эстония перестает выдавать российским и белорусским гражданам визы и виды на жительство для обучения. Об этом сообщает пресс-службе правительства страны.

«Правительство решило изменить порядок выдачи виз. Первое изменение заключается в том, что выдача срочных виз и видов на жительство с целью обучения гражданам России и Белоруссии приостанавливается», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что оформление краткосрочного трудоустройства граждан России и Белоруссии в Эстонии может быть только в случае действующий у них эстонской визы.

В сообщении поясняется, что россияне и белорусы могли обойти запреты, если у них была туристическая виза в какой-либо другой стране Шенгенской зоны: они могли приехать в Эстонию и ходатайствовать о разрешении на краткосрочное трудоустройство.

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