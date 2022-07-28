Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Эстония отменяет студенческие визы для россиян и белорусов

|
Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 23

В перспективе в Брюссель будут направлены предложения по прекращению выдачи шенгенских виз гражданам России.

Эстония отменяет студенческие визы для россиян и белорусов

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ALEXANDR KAZAKOV

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Эстония перестает выдавать российским и белорусским гражданам визы и виды на жительство для обучения. Об этом сообщает пресс-службе правительства страны.

«Правительство решило изменить порядок выдачи виз. Первое изменение заключается в том, что выдача срочных виз и видов на жительство с целью обучения гражданам России и Белоруссии приостанавливается», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что оформление краткосрочного трудоустройства граждан России и Белоруссии в Эстонии может быть только в случае действующий у них эстонской визы.

В сообщении поясняется, что россияне и белорусы могли обойти запреты, если у них была туристическая виза в какой-либо другой стране Шенгенской зоны: они могли приехать в Эстонию и ходатайствовать о разрешении на краткосрочное трудоустройство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Старый Свет уже не знает, кого еще можно отправить в Москву, чтобы хоть ненадолго ослабить кризис с энергоносителями. Весной Брюссель о зиме даже не думал, но проблема встала в полный рост гораздо раньше всех намеченных сроков.

+20° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
60.20
-0.02 61.22
0.22
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на август 2022

Последние новости

19:14
Из якутского «Орленка» эвакуировали 230 воспитанников из-за лесного пожара
19:10
Посетителей не впускают: бургерная Моргенштерна* подверглась проверке одновременно с рестораном
19:06
Эстония отменяет студенческие визы для россиян и белорусов
18:52
Дженерики — спасение или риск? Больницы все чаще заменяют пациентам назначенные лекарства
18:43
Что по «кайфу»? Кадры неожиданной проверки ресторана Моргенштерна*
18:30
Вторая звезда: политолог объяснил введение Елены Зеленской в «голливудский сериал» про Украину

Сейчас читают

19FortyFive: самый страшный кошмар для Украины становится реальностью
«Какое ты имеешь право?»: телеведущий Юрий Николаев разнес Галкина
Диетолог Плотникова: кофе натощак ведет к диабету и болезням ЖКТ
Врач рассказала, кому категорически нельзя есть зелень

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год