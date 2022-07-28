Домой навсегда? Александр Овечкин рассказал, когда может вернуться в Россию

Александр Овечкин рассказал о своем возможном возвращении в Россию навсегда
Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Kulebyakin; 5-tv.ru
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Хоккеист отметил, что его спортивное окружение русофобия не задела и его команда по-прежнему дружная и сплоченная.
Александр Овечкин рассказал, когда может вернуться в Россию. По словам капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», пока что его связывают контрактные обязательства. Об этом он рассказал в преддверии благотворительного гала-матча в поддержку паралимпийцев.
«У меня еще четыре года контракта осталось, а дальше посмотрим. Но, конечно, свои последние матчи хотелось бы провести здесь, в Москве», — признался спортсмен.
По словам хоккеиста, сейчас он приезжает в РФ после каждого сезона НХЛ. В будущем же трехкратный чемпион мира может вернуться на родину насовсем.
Отвечая на вопрос о том, чувствует ли он накрывшую Запад волну русофобии, Овечкин отметил, что в его спортивном окружении каких-то неприятных инцидентов не было.
«Нет, у нас такого нет, у нас все дружно. В команде все сплочены», — заявил он.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Овечкин спел хит Полины Гагариной на дне рождения Орлова.
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