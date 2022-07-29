На глазах тает: Эйвазов опбуликовал фото исхудавшей Нетребко

К резкому снижению веса оперную диву могли привести постоянные скандалы, полагают поклонники.

Муж певицы Анны Нетребко опубликовал новые фотографии супруги в социальных сетях. Пользователи довольно быстро отреагировали, отметив, что супруга Юсифа Эйвазова сильно похудела.

По их мнению, оперная дива тает прямо на глазах. Особое внимание аудитории привлек снимок, где звезда позирует в летнем комбинезоне, а ее плечи открыты. Комментаторы добавили, что так она выглядела только, когда была молодой. Возможно, на ее весе негативно сказались постоянные переживания и стресс из-за многочисленных скандалов.

Анна Нетребко (справа). Фото: Instagram* / anna_netrebko_yusi_tiago

После начала спецоперации РФ на Украине Анна Нетребко оказалась в сложном положении. Ее призывали выразить отношение к усилиям России по защите жителей Донбасса. Дива сначала держала нейтралитет, но европейский менеджмент все же вынудил ее высказаться против родины и решений Кремля. Позже она заявила, что предательницей себя не считает и призналась в любви россиянам. В итоге от нее отвернулись многие поклонники как в России, так и на Западе. Сама певица ответила, что готова и дальше пытаться усидеть на нескольких стульях.

После этого Анна Нетребко оказалась в центре громкого скандала. Вместе с мужем Юсифом Эйвазовым она решила пообщаться с интернет-пользователями. В прямом эфире призналась, что выпила и вдруг назвала аудиторию «долбоящерами». На утро, поняв, что наговорила лишнего, попыталась оправдаться. Ее муж вместо объяснений предпочел наброситься на журналистов с оскорблениями.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Нетребко не может продать билеты на концерт в Италии.

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