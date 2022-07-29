Зампостпреда России при ООН Полянский анонсировал заседание Совбеза для Запада

Зампостпреда России при ООН Полянский: нам есть что сказать про Украину

Фото: www.globallookpress.com / Manuel Elias

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Конкретной темы для обсуждения нет. Представитель от России выступит не раньше, чем через час после начала заседания.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский анонсировал заседание Совбеза по Украине. Инициатива принадлежит Западу. Об этом дипломат написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня в Совбезе ООН в 17:00 по московскому времени состоится очередное заседание по Украине. Отдельной темы у него нет — похоже, наши бывшие западные партнеры запросили его в последний рабочий день июля только для того, чтобы за месяц состоялось хотя бы одно украинское заседание», — говорится в сообщении.

По предположению Полянского, созыв должен показать, что интерес к данной теме не ослабевает. Он подчеркнул, России есть что сказать по данному вопросу. Также отмечено, выступление российского представителя, скорее всего, не состоится раньше, чем через час после начала заседания.

Россия начала спецоперацию на Украине в конце февраля. По заявлению Минобороны, ВС РФ наносят удары по объектам военной инфраструктуры страны с целью ее демилитаризации и денацификации. Бойцы России и ЛДНР уже снизили украинский боевой потенциал.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что диверсанты из Украины планировали теракт в РФ.

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