«Сколько будем терпеть эту клячу»: Басков разнес Собчак в рифмах

Терпение артиста лопнуло после критики светской львицей Олега Газманова.

Певец Николай Басков написал в адрес телеведущей Ксении Собчак гневный стих, в котором он сказал все, что думает о светской львице. Свое произведение певец сочинил в ответ на критику его коллеги Олега Газманова. Защищая артиста, автор рифм не стеснялся в подборе эпитетов и сравнений.

«Сколько будем терпеть эту клячу,

Ту, что душит песни народные,

Мерзко ползает что-то Собчачье

По культурному телу Родины…

Гадить на народного артиста,

Кто давно и классика, и ретро,

Может только та, кто креативно

Ссыт или плюет навстречу ветру…» — написал Басков в своем Telegram-канале.

Большинство подписчиков поддержали артиста, а некоторые предупредили, что скоро телеведущая поспешит с ответом.

«Ох, Николай, сейчас столько дерьма на вас польется, готовьтесь. Собачка малодушная, противная, мелочная, но злопамятная тетка»;

«Она по натуре истеричка и интриганка! В суд на нее подать за моральный ущерб и пускай платит пожизненно Олегу Газманову, которого Русские люди уважают», — написали поклонники Баскова.

Ранее Ксения Собчак раскритиковала новую совместную песню Александра Маршала и Олега Газманова «Мама-Родина». В ней артисты решили вспомнить времена СССР, но светская львица не оценила произведение. Она отметила, что после пафосного заголовка ждала новый гимн России, а там артисты, «еле попадая в ноты», спели «заунывную».

Кстати, накануне телеведущая также разнесла в пух и прах патриотическую песню «Я русский» Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN. В ответ певец тоже не стал молчать, но обошелся культурным комментарием. Об этом ранее рассказывал 5-tv.ru.