Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Вани Бурганова

Для того чтобы мальчик самостоятельно ходил нужна операция. Ее стоимость один миллион сто двадцать пять тысяч рублей.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
День Добрых Дел

Сегодня мы говорим большое спасибо всем, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел».

Накануне героем сюжета стал Ваня Бурганов. Для того чтобы мальчик самостоятельно ходил нужна операция. Ее стоимость один миллион сто двадцать пять тысяч рублей.

Благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать в три раза больше! Три миллиона 341 тысячу 242 рубля! Остальные деньги пойдут на помощь другим детям.

Днем добрых дел для каждого из нас, может стать не только четверг, а любой день недели. Подробная информация есть в разделе на сайте пятого канала. Спасибо вам большое!

Тема:
День Добрых Дел
28 июл
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