Какие новые законы вступают в силу в России с 1 августа

В Государственной Думе перечислили законы, которые вступят в силу в первый день последнего летнего месяца 2022 года. Список был опубликован в Telegram-канале нижней палаты Федерального собрания. Они коснутся многих граждан.

Так, с 1 августа вступят в силу поправки в закон «Об оружии». В них уточняются условия приобретения охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом. Также вводится запрет на коллекционирование оружия, если нет права на его приобретение.

С 1 августа процедура оформления человеком как самозанятого упростится. Все желающие смогут это сделать через портал «Госуслуг». Возможность регистрации получат граждане стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Донецкой народной республики и Луганской народной республики (ДНР и ЛНР).

Кроме того, Федеральная налоговая служба (ФНС) с согласия налогоплательщика сможет передавать сведения о нем третьим лицам. Это не будет считаться разглашением налоговой тайны.

Изменения коснутся и правил рекламы детского питания. С 1 августа в ней должны содержаться утверждения о преимуществах грудного вскармливания, сведения о возрастных ограничениях для этих продуктов и предупреждение о необходимости консультаций со специалистами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в чем опасность покупки квартиры, приобретенной на маткапитал.