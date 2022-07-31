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Хуже некуда? Немоляева пожаловалась на странную реакцию Рязанова на ее пробы в «Иронию судьбы»

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Никита Кротов
Никита Кротов 168

Немоляева пожаловалась на странную реакцию Рязанова на ее пробы в «Иронию судьбы»

Хуже некуда? Немоляева пожаловалась на странную реакцию Рязанова на ее пробы в «Иронию судьбы»

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

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Знаменитый режиссер называл актрису «Чаплином в юбке». Но почему высокая похвала оказалась бесполезной?

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева пробовалась на роль Нади в фильме «Ирония судьбы» восемь раз. Режиссер Эльдар Рязанов очень хотел снимать ее в картине. Артистка рассказала журналистам, как это было.

«Рязанов сказал мне: «Я очень хочу тебя снимать, и я буду тебя снимать», — рассказала актриса «Вечерней Москве».

Эльдар Александрович по-всякому пытался перевоплотить Немоляеву, но та никак не попадала в роль. Не помог и актер Андрей Мягков, выбранный на роль Жени Лукашина. Его игра затмила все, и артистка не держала должную планку. После тщетных попыток гениальный режиссер опустил руки.

«В результате Рязанов мне сказал: «Света, видит бог, как я хотел тебя снимать! Но вот я сделал восемь проб и скажу откровенно: можно хуже, но трудно!» — заключила звезда.

Между тем, в послужном списке Немоляевой есть фильм, который она считает подарком судьбы. Речь идет о «Служебном романе». Эльдар Рязанов даже не стал пробовать артистку, а сразу взял ее в картину. Помимо ролей в кино, Светлана Владимировна принимала участие в телеспектаклях, озвучивании фильмов и мультфильмов. Кроме того, о ней снят ряд документальных проектов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Светлана Немоляева отказалась от «матерной» роли в кино.

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