Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Народная артистка СССР Эдита Пьеха сообщила о болезни в день своего 85-летия

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 547

Теперь знаменитость вынуждена лежать в кровати, вместо торжественного приема гостей.

Народная артистка СССР Эдита Пьеха сообщила о болезни в день своего 85-летия

Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Легендарная исполнительница Эдита Пьеха сообщила, что заболела прямо в день своего рождения. Накануне певице исполнилось 85 лет, в том числе она отметила очень важную и красивую дату — 65-летие своей творческой деятельности. Это грандиозный и неповторимый путь, до ее карьерных высот даже мечтала дотянуться сама Алла Пугачева.

Однако здоровье народной артистки СССР в последнее время ослабло. В беседе с «Московским комсомольцем» она рассказала о своей болезни, которая возникла совершенно невовремя — в день рождения. Теперь этот праздник звезда проведет в кровати, так и не отметив юбилей.

«Вы простите меня, пожалуйста, я простыла и плохо говорю. </…> Проведу этот день в постели», — призналась она.

Как отмечает издание, у Эдиты Станиславовны до сих пор очень чуткий, глубокий и прекрасный голос. Даже возраст и злополучная простуда никак не повлияли на ее профессиональные навыки. Однако красоту ее голоса омрачила затаившаяся в нем печаль.

Неизвестно, почему в такой важный праздник певица осталась одна. Возможно, плохое самочувствие ей комфортнее пережить в одиночестве или та решила изолироваться во избежание заражения близких.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Эдита Пьеха и в 85 лет остается королевой российской эстрады.

+17° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
61.31
1.11 62.57
1.35
Дом без окон не осветит Солнце. Китайский совет дня на понедельник, 1 авг...

Последние новости

3:40
Всех покорил Путин и «Циркон»: что пишут о параде ВМФ в западной прессе
3:15
Дом без окон не осветит Солнце. Китайский совет дня на понедельник, 1 августа
3:05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 августа, для всех знаков зодиака
2:56
Народная артистка СССР Эдита Пьеха сообщила о болезни в день своего 85-летия
2:40
Макринин день: почему 1 августа нельзя пить квас
2:30
Дана Борисова снялась в неглиже для поклонников с целью завлечь аудиторию

Сейчас читают

Певец Дмитрий Маликов покинул жену и забрал сына
Прямая угроза жизни: чем опасен диагностированный у Чубайса синдром Гийена-Барре
Реальная мутация? Хирург объяснила, какие бугры обезобразили тело 79-летнего Алибасова
Что нужно делать, если обгорел на даче

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год