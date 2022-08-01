Умерла звезда сериала «Звездный путь» Нишель Николс

Американская актриса Нишель Николс умерла на 90-м году жизни. Об этом рассказал ее сын Кайл Джонсон в социальных сетях. По его словам, она скончалась по естественным причинам после перенесенного семь лет назад инсульта.

«С печалью сообщаю вам, что яркий свет на тверди небесной более не сияет нам, как сиял долгие годы. Прошлой ночью моя мать Нишель Николс скончалась от естественных причин <…> Она прожила прекрасную жизнь и была образцом для всех нас. Живите долго и процветайте», — приводит его слова издание Guardian.

Печальную новость изданию Variety также подтвердил ее агент Гилберт Белл.

Николс родилась 28 декабря 1932 года в Роббинсе, штат Иллинойс. Свою карьеру будущая звезда начала совсем молодой. Уже в 16 лет новоиспеченная артистка пела с великим джазовым музыкантом Дюком Эллингтоном. И изначально собиралась посвятить свою жизнь мюзиклам, но практически случайно попала в кино.

Зрители больше всего запомнили Нишель по роли лейтенанта Ухуры в сериале «Звездный путь». Тогда ее появление вызвало большой резонанс среди жителей США, ведь она стала первой темнокожей актрисой, которая сыграла одну из ведущих ролей на экране. Даже политик Мартин Лютер Кинг называл ее образцом подражания для всех афроамериканцев. И именно он, будучи горячим поклонником сериала, отговорил Нишель от ухода после первого сезона. Впоследствии Николс озвучивала свою героиню в мультипликационных адаптациях сериала.

Нишель Николс в роли Нийоты Ухуры в сериале «Звездный путь». Фото: www.globallookpress.com / National Aeronautics & Space Adm / PERD0

За свою карьеру Нишель Николс сыграла в 60 кинолентах, а также подарила голоса персонажам мультсериалов «Гаргульи» и «Человек-паук». Последнюю крупную роль артистка сыграла в сериале «Герои», сыграв двоюродную бабушку маленького мальчика, одаренного мистическими способностями.

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