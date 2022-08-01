Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

«Желтый свет, разрыв и крики»: замкомандира «Азова»* раскрыл детали удара Киева по СИЗО в Еленовке

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Анастасия Трибесёнкова
Анастасия Трибесёнкова Анастасия Трибесёнкова 8 266

Замкомандира «Азова»* раскрыл детали удара Киева по СИЗО в Еленовке

«Желтый свет, разрыв и крики»: замкомандира «Азова»* раскрыл детали удара Киева по СИЗО в Еленовке

Фото: Минобороны Украины

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По словам пленного боевика, он лично видел уничтожение ВСУ своих же солдат.

Командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский, более известный как Волына и заместитель предводителя националистической банды «Азов»*, рассказал об ударе Киева по СИЗО с пленными в Еленовке.

Волына поделился с военным корреспондентом ВГТРК Андреем Руденко, что лично видел дым и слышал крики погибавших, а также добавил, что ситуация вызвала среди военнопленных волну ужаса.

«Было видно желтый свет, разрыв. Мы слышали крики. Ситуация ужасная на самом деле. Не хватит слов, чтобы описать ее», — заявил он.

29 июля по колонии СИЗО в Донецкой народной республике был нанесен удар из реактивной системы залпового огня HIMARS. В результате обстрела погибло полсотни украинских военнопленных, еще 73 были ранены. Так Киев решил избавиться от своих же людей, потому что пленные стали рассказывать правду о махинациях ВСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Министерство обороны России опубликовало списки погибших и раненых в СИЗО.

* — запрещен в РФ.

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