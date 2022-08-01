Соседи пенсионера задумались, почему вместо него они вечно видят в окне только свет от ТВ и огоньки гирлянды. То, что было в квартире, их шокировало.

Умершего москвича нашли по запаху гнили и включенному телевизору

Фото: www.globallookpress.com / Lino Mirgeler

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В Москве жители многоквартирного дома нашли труп соседа по запаху гнили и работающему телевизору. Тело пенсионера могло лежать в квартире уже несколько месяцев.

Как стало известно 5-tv.ru, жители многоквартирного дома начали чувствовать невыносимый запах гнили. В один момент они задумались — а почему они никогда не сталкивались с одним из соседей, одиноким пенсионером? Мужчина проживал в доме около полугода, и его никто не видел. Соседи особо не интересовались этим фактом, так как часто видели в окне квартиры мигающую новогоднюю гирлянду и включенный телевизор.

Приехавшие на место сотрудники МЧС вскрыли квартиру и обнаружили труп 62-летнего пенсионера. В ходе осмотра выяснилось, что мужчина умер за просмотром телевизора, отдыхая на диване под пледом.

Труп направлен в судебный морг для установления причины смерти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что москвичка узнала о смерти соседки после того, как через ее потолок начали пролезать черви.

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