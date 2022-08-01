В Черногории украинцев выгнали с пляжа из-за провокации против россиян

В курортном городе Черногории Петровац жителей Украины выгнали с пляжа после многочисленных провокаций в отношении россиян. О неприятном инциденте сообщила газета Vijesti.

Как оказалось, на протяжении нескольких дней украинцы, приходя на пляж, приносили с собой не только средства для купания, но и национальный флаг. Всеми способами демонстрировали — они граждане Украины и тем самым пытались спровоцировать конфликт с другими отдыхающими. В частности, россиянами. Граждане России. в свою очередь. пожаловались сотрудникам рядом находившегося ресторана.

«Гости с Украины два дня пытались провоцировать национальными флагами россиян», — подтвердил владелец ресторана.

Охранники ресторана потребовали от украинцев покинуть территорию. Но возмущенные отдыхающие стали конфликтовать. Работникам заведения пришлось разнимать туристов. Как добавил владелец ресторана, они не вставали на чью-либо сторону, а лишь пытались мирно разрешить ситуацию.

К слову, это не первый случай неподобающего поведения граждан Украины. Так, в конце июня жители Бельгии все чаще стали жаловаться на проявление неуважения и частое употребление алкоголя украинских беженцев. А в Польше начало июня ознаменовалось протестами. Жители Варшавы были возмущены большому притоку граждан Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как к россиянам стали относиться в Финляндии.