Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

В Черногории украинцев выгнали с пляжа из-за провокации против россиян

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 108

Граждане РФ постоянно жаловались на бестактных жителей Незалежной. В итоге все разрешилось в их сторону.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Martin Siepmann; Вконтакте / rgdnr

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В курортном городе Черногории Петровац жителей Украины выгнали с пляжа после многочисленных провокаций в отношении россиян. О неприятном инциденте сообщила газета Vijesti.

Как оказалось, на протяжении нескольких дней украинцы, приходя на пляж, приносили с собой не только средства для купания, но и национальный флаг. Всеми способами демонстрировали — они граждане Украины и тем самым пытались спровоцировать конфликт с другими отдыхающими. В частности, россиянами. Граждане России. в свою очередь. пожаловались сотрудникам рядом находившегося ресторана.

«Гости с Украины два дня пытались провоцировать национальными флагами россиян», — подтвердил владелец ресторана.

Охранники ресторана потребовали от украинцев покинуть территорию. Но возмущенные отдыхающие стали конфликтовать. Работникам заведения пришлось разнимать туристов. Как добавил владелец ресторана, они не вставали на чью-либо сторону, а лишь пытались мирно разрешить ситуацию.

К слову, это не первый случай неподобающего поведения граждан Украины. Так, в конце июня жители Бельгии все чаще стали жаловаться на проявление неуважения и частое употребление алкоголя украинских беженцев. А в Польше начало июня ознаменовалось протестами. Жители Варшавы были возмущены большому притоку граждан Украины.

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