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Человек с большим сердцем: Месси защитил юного поклонника от собственной охраны

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Никита Кротов
Никита Кротов 28

Лео Месси вступился за юного фаната на матче в Тель-Авиве

Фото, видео: www.globallookpress.com / Brooks Von Arx / ZUMAPRESS.com; Twitter / Lionel30i

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Это уже не первый подобный инцидент между охраной спортсмена и молодыми любителями футбола.

Футболист Лионель Месси стартовал в новом сезоне, одержав сразу две победы. Сначала он обыграл с разгромным счетом в 4:0 футбольный клуб «Нант», выиграв французский Суперкубок. Игра принесла спортсмену звание лучшего игрока матча. Однако Месси показал себя не только как отменный нападающий, но и как понимающий человек, который ценит своих фанатов.

После награждения произошел инцидент, не связанный с футболом. С трибуны к Лео прорвался юный фанат. Ребенок хотел сделать снимок со звездой футбола, но стюарды стадиона в Тель-Авиве оттащили его и повалили на землю. Месси остановил происходящее, а затем сфотографировался с парнем и даже обнял его.

Лео Месси сфотографировался с фанатом.Лео Месси сфотографировался с фанатом. Фото: Twitter / Lionel30i

Похожий случай произошел в 2017 году. Тогда Лионель Месси прибыл на тренировку в Монтевидео. Маленький мальчик тоже смог прорваться к кумиру, когда тот проходил мимо журналистов и поклонников. Охрана не пустила парня, но игрок остановил стюардов и вернул заплаканного ребенка, чтобы сфотографироваться с фанатом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лионель Месси заболел коронавирусом.

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