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Хорошо работает тот, кто хорошо отдыхает. Китайский совет дня на вторник, 2 августа

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 55

Китайский гороскоп предупреждает — во вторник нельзя полагаться только на себя и начинать серьезные дела.

Хорошо работает тот, кто хорошо отдыхает. Китайский совет дня на вторник, 2 августа

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» во вторник, 2 августа?

Вторник — день, когда мысли будут посвящены будущему развитию. Инь Огонь в карте дня усилит провидческие способности и тем, кто задастся вопросом: «А куда дальше?», мир выдаст ответ. Ответ может прийти в любой форме — в виде встречи с нужным человеком, информации, появившейся ниоткуда, или обычного озарения.

Совет дня — проведите максимум возможного времени на природе. Это активизирует как «мечтательные» способности, так и успокоит нервную систему. Если нет возможности выбраться в лес или на водоем в течение дня, устройте себе вечерний променад. Полюбуйтесь закатом, послушайте птиц. Устройте праздник своей тонкой душевной организации.

Предупреждение дня: не планируете на вторник очень важных дел. Не стоит начинать строек, брать кредит и ходить по врачам.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

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Хорошо работает тот, кто хорошо отдыхает. Китайский совет дня на вторник,...

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