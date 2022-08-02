РИА Новости: среди сотрудников СБУ произошел раскол

Российские силовики узнали о разногласиях в СБУ

Фото: www.globallookpress.com / ServiceSsu

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Сотрудники украинской госбезопасности выдвигают своим коллегам ряд обвинений в некомпетентности.

Российские силовики узнали о расколе в Службе безопасности Украины (СБУ). Речь идет о сотрудниках, сбежавших с освобожденных Россией территорий, и тех, кто выступает за чистоту рядов, а также винит коллег в утрате секретных данных и переходе на сторону Москвы.

«По сведениям от источников в СБУ, между коллегами, сбежавшими с подконтрольных теперь России территорий, и новым поколением украинских контрразведчиков, воспитанных в духе „революции достоинства“ растет напряженность и подозрительность», — приводит слова собеседника РИА Новости.

По его словам, в претензиях к старшему поколению отмечается небрежное отношение к государственной тайне, а также халатность в сохранности важных секретных документов и огрехи в работе агентов. В частности, последние начинают работать на противника, согласно терминологии Украины.

Сообщения о брошенной СБУ документации появлялись и раньше. Конкретно упоминались бывшие территориальные подразделения в Херсонской и Запорожской областях.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. Президент Владимир Путин выступил с обращением к нации. По заявлению Минобороны РФ, войска бьют по военной инфраструктуре Украины с целью снизить ее боевой потенциал.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что СБУ отправила блогера в «фильтрационный лагерь» за защиту русского языка.

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