Муж Нэнси Пелоси попал под суд за вождение в нетрезвом виде

Американский политик никак не комментирует проступок своего мужчины. И без того подпорченный авторитет потерян навсегда?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ron Sachs; 5-tv.ru

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Пока Нэнси Пелоси путает карты американской дипломатии, ее собственные карты способен спутать муж — Пол Пелоси. Его будут судить за вождение в нетрезвом виде.

По данным Fox News, его задержали еще в мае, уровень алкоголя в крови превышал допустимые 0,08 промилле, после чего его отпустили под залог в пять тысяч долларов. Сам Пол Пелоси в соответствии с законодательством Калифорнии может даже не приходить в суд. Его жена тоже делает вид, что ничего не происходит — комментировать инцидент с мужем Нэнси Пелоси отказалась.

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