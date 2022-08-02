Муж Нэнси Пелоси попал под суд за вождение в нетрезвом виде

Пока Нэнси Пелоси путает карты американской дипломатии, ее собственные карты способен спутать муж — Пол Пелоси. Его будут судить за вождение в нетрезвом виде.

По данным Fox News, его задержали еще в мае, уровень алкоголя в крови превышал допустимые 0,08 промилле, после чего его отпустили под залог в пять тысяч долларов. Сам Пол Пелоси в соответствии с законодательством Калифорнии может даже не приходить в суд. Его жена тоже делает вид, что ничего не происходит — комментировать инцидент с мужем Нэнси Пелоси отказалась.