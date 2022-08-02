Самолет с Нэнси Пелоси приземлился в Тайване
В Китае не раз предупреждали, что влияние США на власти острова может обернуться катастрофой. Чего ожидать от визита председателя палаты представителей американского конгресса?
Фото: www.globallookpress.com / Rod Lamkey - CNP
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Спецборт председателя палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в Тайване. Американский политик до последнего скрывала свои намерения посетить остров. В Китае не раз предупреждали, что влияние Вашингтона на власти отделившейся территории может обернуться катастрофой. Чего ждать от этого визита — пока не ясно.
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