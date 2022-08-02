В Китае не раз предупреждали, что влияние США на власти острова может обернуться катастрофой. Чего ожидать от визита председателя палаты представителей американского конгресса?

Самолет с Нэнси Пелоси приземлился в Тайване

Фото: www.globallookpress.com / Rod Lamkey - CNP

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Тема:
Пелоси летит на Тайвань

Спецборт председателя палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в Тайване. Американский политик до последнего скрывала свои намерения посетить остров. В Китае не раз предупреждали, что влияние Вашингтона на власти отделившейся территории может обернуться катастрофой. Чего ждать от этого визита — пока не ясно.

Тема:
Пелоси летит на Тайвань
2 авг
Обратный эффект: визит Пелоси может ускорить воссоединение Тайваня с Китаем
2 авг
Захарова призвала вернуть «на базу» «летающего спикера» Пелоси
2 авг
Смертельные игры: почему визит Пелоси на Тайвань может привести к мировой катастрофе
2 авг
В Кремле отреагировали на возможный визит Нэнси Пелоси в Тайвань
2 авг
Захарова о возможном визите Пелоси на Тайвань: «Несет миру дестабилизацию»
2 авг
В Китае подтвердили решимость жестко ответить в случае визита Пелоси на Тайвань
2 авг
Муж Нэнси Пелоси попал под суд за вождение в нетрезвом виде
2 авг
Авианосцы КНР вышли в море перед возможным визитом Пелоси на Тайвань
2 авг
Что ждет США в случае визита Пелоси на Тайвань
2 авг
Серьезные последствия: в КНР считают визит Пелоси негативным для отношений с США
+26° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
60.16
-1.89 61.27
-1.98
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 2 августа

Последние новости

17:57
Обратный эффект: визит Пелоси может ускорить воссоединение Тайваня с Китаем
17:50
Купить и не умереть: как правильно выбрать арбуз и дыню
17:44
Самолет с Нэнси Пелоси приземлился в Тайване
17:38
Собчак купила квартиру, на которую обычный россиянин копил бы 2000 лет
17:34
Как подготовить ребенка к школе
17:32
Родинки и загар: Как защититься от солнца и не заболеть раком

Сейчас читают

"Каждый раз реву": Ланская о больной точке, связи с Караченцовым и судьбе после увольнения Райхельгауза
Смертельные игры: почему визит Пелоси на Тайвань может привести к мировой катастрофе
Югославия 2.0: НАТО направили войска к сербской границе
Как избавиться от потливости

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год