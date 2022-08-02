Самолет с Нэнси Пелоси приземлился в Тайване

Спецборт председателя палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в Тайване. Американский политик до последнего скрывала свои намерения посетить остров. В Китае не раз предупреждали, что влияние Вашингтона на власти отделившейся территории может обернуться катастрофой. Чего ждать от этого визита — пока не ясно.