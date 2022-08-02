Без России плохо: как прошло открытие магазинов H&M в Москве

Магазины H&M возобновили работу в Москве

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Открытие торговых площадей не обошлось без очередей. Из-за санкций «коллективного Запада» иностранный бизнес потерял массу денег.

Гигантские очереди выстроились в магазины шведской сети H&M в торговых центрах Москвы. Сотни людей ждали открытия с самого утра. Чтобы избежать давки и ажиотажа, сотрудникам пришлось ограничить число посетителей. При этом, ни о какой распродаже или скидках речь не идет. Наоборот, по словам покупателей, цены на одежду бренда выросли.

Вслед за московскими магазинами планируется открыть торговые точки в Петербурге, а затем уже в других городах России. Как заявляет руководство компании, одежды на складах хватит на многие недели. Ну а когда H&M полностью уйдет из страны, работникам выплатят шесть окладов и уволят.

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