Без России плохо: как прошло открытие магазинов H&M в Москве

Открытие торговых площадей не обошлось без очередей. Из-за санкций «коллективного Запада» иностранный бизнес потерял массу денег.

Гигантские очереди выстроились в магазины шведской сети H&M в торговых центрах Москвы. Сотни людей ждали открытия с самого утра. Чтобы избежать давки и ажиотажа, сотрудникам пришлось ограничить число посетителей. При этом, ни о какой распродаже или скидках речь не идет. Наоборот, по словам покупателей, цены на одежду бренда выросли.

Вслед за московскими магазинами планируется открыть торговые точки в Петербурге, а затем уже в других городах России. Как заявляет руководство компании, одежды на складах хватит на многие недели. Ну а когда H&M полностью уйдет из страны, работникам выплатят шесть окладов и уволят.