МИД Китая выразил решительный протест и осудил визит Пелоси на Тайвань
Председатель палаты представителей конгресса США несколько дней замалчивала информацию о запланированном перелете. В этом она не видит ничего дурного.
Фото: МИД Китая
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Представители министерства иностранных дел Китая выразили решительный протест и осудили визит председателя палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Власти КНР не раз заявляли о возможных фатальных последствиях такого «путешествия» американского политика. Обстановка накаляется.
Известно, что Пекин уже сделал Вашингтону серьезное представление. Между тем, сама Пелоси уверяет, что в ее визите нет ничего предосудительного. Ее действия якобы не противоречат никаким правилам.
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