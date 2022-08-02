МИД Китая выразил решительный протест и осудил визит Пелоси на Тайвань

Представители министерства иностранных дел Китая выразили решительный протест и осудили визит председателя палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Власти КНР не раз заявляли о возможных фатальных последствиях такого «путешествия» американского политика. Обстановка накаляется.

Известно, что Пекин уже сделал Вашингтону серьезное представление. Между тем, сама Пелоси уверяет, что в ее визите нет ничего предосудительного. Ее действия якобы не противоречат никаким правилам.