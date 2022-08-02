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МИД Китая выразил решительный протест и осудил визит Пелоси на Тайвань

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 95

Председатель палаты представителей конгресса США несколько дней замалчивала информацию о запланированном перелете. В этом она не видит ничего дурного.

МИД Китая выразил решительный протест и осудил визит Пелоси на Тайвань

Фото: МИД Китая

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Тема:
Пелоси летит на Тайвань

Представители министерства иностранных дел Китая выразили решительный протест и осудили визит председателя палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Власти КНР не раз заявляли о возможных фатальных последствиях такого «путешествия» американского политика. Обстановка накаляется.

Известно, что Пекин уже сделал Вашингтону серьезное представление. Между тем, сама Пелоси уверяет, что в ее визите нет ничего предосудительного. Ее действия якобы не противоречат никаким правилам.

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