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«Стеснялась и поджимала»: Костенко вспомнила, из-за чего ее дразнили в детстве

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 21

Анастасию Костенко в детстве дразнили из-за пухлых губ

«Стеснялась и поджимала»: Костенко вспомнила, из-за чего ее дразнили в детстве

Фото: Instagram* / kostenko94

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Сейчас жена футболиста Дмитрия Тарасова и модель, не стесняясь, демонстрирует публике в социальной сети фигуру. Однако так было не всегда.

До знакомства с футболистом Дмитрием Тарасовым Анастасия Костенко покоряла подиумы. Она не раз принимала участие в конкурсах красоты, однако недавно призналась — в детстве была закомплексованным ребенком и очень стеснялась своей внешности.

Так, в социальной сети она рассказала, что в детстве сверстники часто обращали внимание на ее пухлые губы. В лицо не дразнили, но между собой придумали Костенко прозвище — «губошлепка».

«В лицо особо не дразнили. Только узнала, что между собой называли губошлепкой. Я очень стеснялась своих губ и всегда их поджимала», — цитирует признание Костенко Газета.ру.

Анастасию Костенко дразнили из-за пухлых губ.Анастасию Костенко дразнили из-за пухлых губ. Фото: Instagram* / kostenko94

Кроме того, Костенко поделилась секретом, как ей удается сохранять фигуру после третьих рождения третьего ребенка. Она отметила — никогда не имела лишний вес, но чтобы тело было подтянутым, занимается спортом. При этом не ограничивает себя в еде. Но рацион составлен таким образом, чтобы не превышать дневную норму питания.

К слову, Костенко вышла замуж за Тарасова в 2018 году. Но вместе с счастьем ей пришлось пережить и травлю. Некоторое время над ней издевались поклонники Ольги Бузовой — экс-жены футболиста. Они обвиняли модель в том, что именно она разрушила брак певицы и спортсмена. Из-за этого она Костенко даже порывалась развестись, но любимый смог сохранить семью.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Анастасия Костенко познакомилась с Дмитрием Тарасовым.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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