Лавров объяснил визит Пелоси на Тайвань желанием США показать вседозволенность
Китайские власти резко отреагировали на посещение острова американским политиком и пообещали жесткий ответ.
Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia
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Визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань объясняется стремлением Вашингтона доказать свою безнаказанность и вседозволенность. Такое мнение озвучил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции, посвященной итогам переговоров с главой МИД Мьянмы Вунна Маун Лвином.
«Не берусь судить, что ими двигало, но то, что это отражает ту же самую линию, о которой мы говорим применительно к украинской ситуации, у меня сомнений не вызывает. Это стремление доказать всем и вся безнаказанность и проявлять свою вседозволенность. Что хочу, то и ворочу — примерно так», — считает глава МИД.
Лавров добавил, что не видит иного резона создавать такой раздражитель фактически на ровном месте, понимая, что это значит для Китайской Народной Республики.
Самолет Нэнси Пелоси приземлился на Тайване во вторник, 2 августа. Это первый за последние 25 лет визит спикера нижней палаты Конгресса США на остров. В ответ на событие Пекин уже пообещал со своей стороны принять жесткие меры.
О том, что еще привезла Пелоси на Тайвань, кроме конфликта с Китаем, ранее рассказывал 5-tv.ru.
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