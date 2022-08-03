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Как обычные линзы могут лишить человека зрения — мнение врача

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 45

Офтальмолог Шилова предупредила о высоком риске потери зрения из-за линз

Как обычные линзы могут лишить человека зрения — мнение врача

Фото: www.globallookpress.com / Vikki Grant

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В каком случае лучше носить очки? Какие группы людей находятся в зоне риска?

Продолжительное ношение контактных линз может привести к травмированию роговицы, ее дальнейшему помутнению и полной потере зрения. Поэтому пользоваться невидимыми «очками» необходимо очень осторожно. Об этом сообщила врач-офтальмолог, главный врач «Клиники доктора Шиловой» профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова.

«Так или иначе случаются микроэрозии и микротравмы. А роговица — это одна из самых нежных структур в нашем глазу. Если в ней возникают какие-то повреждения, она превращается в непрозрачную структуру, которая не дает возможность видеть. Лечение таких состояний в крайней степени — это пересадка донорских роговиц. И если поставить на чашу весов контактные линзы, или риски в виде осложнений — потерять глаз, — то они несоразмерны», — подчеркнула Шилова.

Наименее травмоопасным методом коррекции зрения с врачебной точки зрения являются очки. Линзы в данном случае серьезно проигрывают, потому что фактически это — инородное тело.

«При длительном ношении может вызывать стойкую гипоксию — нехватку кислорода в тканях роговицы. Потому что она питается не за счет сосудов, как обычные ткани, а за счет обмена веществ через поверхность и внутреннюю стенку», — подытожила врач в беседе с URA.RU.

Кроме того, Татьяна Шилова посоветовала переходить на очки и носить их не дольше пяти-шести часов в день, либо сделать коррекцию зрения. В этом случае роговица не травмируется.

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