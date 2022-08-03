В Германии призывают к запуску «Северного потока — 2»
Экс-канцлер ФРГ Шредер призвал к запуску «Северного потока — 2»
Фото: www.globallookpress.com / Bodo Marks
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За рубежом понимают, что без российского газа продержаться долго не получится. Но зачем нужна показная агрессия?
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер призывает власти страны одобрить запуск газопровода «Северный поток — 2». В интервью изданию Stern бывший политик признался, что не видит иного выхода из кризисной ситуации, за которой сегодня наблюдает весь мир. Как ни крути — без России и ее ресурсов Европе обойтись невозможно, экономика придет в полнейший упадок.
«Когда дела пойдут совсем туго, этот трубопровод есть, и с обоими газопроводами („Северный поток“ и „Северный поток — 2“) проблем с поставками для немецкой промышленности и немецких домохозяйств не будет», — заметил Шредер.
Бывший политик еще раз напомнил властям ФРГ, что газопроводы давно готовы. Герхард Шредер, как и многие, опасается агрессии общества из-за антироссийских принципов «коллективного Запада».
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.
Ранее 5-tv.ru рассказал, почему между Вашингтоном и Киевом разгорается новый скандал.
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