Прямая трансляция с места мощного пожара на складе Ozon в Подмосковье

Крупный склад Ozon загорелся в Подмосковье. По официальным данным, площадь пожара составляет 35 тысяч квадратных метров. К этой минуте известно о нескольких пострадавших. 5-tv.ru ведет прямую трансляцию с места событий.

На месте ЧП работают экстренные службы. Известно, что у здания обрушилась крыша. Тушение осложняется конструктивными особенностями, а также большой горячей нагрузкой. Вследствие обрушения кровли и мгновенного доступа кислорода произошло образование сильных конвективных потоков.

К ликвидации происшествия привлекли вертолет Ка-32.