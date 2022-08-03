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Прямая трансляция с места мощного пожара на складе Ozon в Подмосковье

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Live 2 720

По последним данным, в результате ЧП есть пострадавшие. Их состояние уточняется.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Крупный склад Ozon загорелся в Подмосковье. По официальным данным, площадь пожара составляет 35 тысяч квадратных метров. К этой минуте известно о нескольких пострадавших. 5-tv.ru ведет прямую трансляцию с места событий.

На месте ЧП работают экстренные службы. Известно, что у здания обрушилась крыша. Тушение осложняется конструктивными особенностями, а также большой горячей нагрузкой. Вследствие обрушения кровли и мгновенного доступа кислорода произошло образование сильных конвективных потоков.

К ликвидации происшествия привлекли вертолет Ка-32.

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