Более 10 человек пострадали при пожаре на складе Ozon в Подмосковье

Количество пострадавших в результате мощного пожара на складе Ozon в подмосковной Истре возросло до 13 человек. Как стало известно 5-tv.ru, двоих пришлось госпитализировать.

На месте ЧП продолжают работать экстренные службы. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев взял ситуацию под личный контроль. Он обещал оказать пострадавшим всю необходимую помощи.