Более 10 человек пострадали при пожаре на складе Ozon в Подмосковье
На месте ЧП продолжают работать экстренные службы и дежурят медики.
Фото: Щербак Александр /ТАСС
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Количество пострадавших в результате мощного пожара на складе Ozon в подмосковной Истре возросло до 13 человек. Как стало известно 5-tv.ru, двоих пришлось госпитализировать.
На месте ЧП продолжают работать экстренные службы. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев взял ситуацию под личный контроль. Он обещал оказать пострадавшим всю необходимую помощи.
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