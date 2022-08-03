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«Шоу получилось славное»: Сатановский оценил результат визита Пелоси на Тайвань

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 168

Политолог Сатановский назвал визит Пелоси на Тайвань «славным американским шоу»

«Шоу получилось славное»: Сатановский оценил результат визита Пелоси на Тайвань

Фото: www.globallookpress.com / Chien Chih-Hung/Taiwan President

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Тема:
Пелоси летит на Тайвань

«Надежды» мирового сообщества на Третью мировую войну не оправдались, отметил эксперт. Но что же будет дальше? Какие сюрпризы готовит Вашингтон?

Политолог Евгений Сатановский назвал визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань «шоу», которое взбудоражило весь мир, но закончилось «ничем».

«Шоу получилось славное! Чисто американская интрига: все в диком напряжении, а потом ничего…» — с иронией написал Сатановский в своем Telegram-канале.

По выражению политолога, «интрига была, не дай Боже», однако «все ограничилось словесной пикировкой, и противостояние Китая с Америкой, которого многие ждали, не перешло в силовую фазу».

Как отметил Сатановский, мировое сообщество ожидало едва ли не начала Третьей мировой войны или, как минимум, атаки китайцев на самолет Пелоси.

В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объяснил визит Пелоси на Тайвань стремлением Вашингтона доказать свою безнаказанность и вседозволенность. Иного резона создавать такой раздражитель фактически на ровном месте, понимая, что это значит для Китая, нет, заявил Лавров.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем ответит Китай на провокацию США в Тайване.

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