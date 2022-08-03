Иностранным атташе показали доказательства вины Киева в обстреле СИЗО в Еленовке

Доказательства причастности Киева к гибели людей в изоляторе в Еленовке представили сегодня в Минобороны России иностранным военным атташе. Как подчеркнули в ведомстве, удар по СИЗО был нанесен именно в то время, когда пленные боевики запрещенной группировки «Азов»* начали давать показания о военных преступлениях против мирных жителей.

Цель украинских властей не только скрыть собственные преступления, но и заодно запугать своих военных, которые все чаще хотят сложить оружие и сдаться в плен.

Еще один момент, который говорит о провокации Киева, — именно он настоял на том, чтобы «азовцев»* содержали именно в Еленовке.

* — признан экстремистской группировкой и запрещен в РФ.