Иностранным атташе показали доказательства вины Киева в обстреле СИЗО в Еленовке
В Минобороны России привели весомые доказательства чудовищных преступлений ВСУ, которые просто невозможно оспорить.
Фото, видео: URA.RU / TASS; 5-tv.ru
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Доказательства причастности Киева к гибели людей в изоляторе в Еленовке представили сегодня в Минобороны России иностранным военным атташе. Как подчеркнули в ведомстве, удар по СИЗО был нанесен именно в то время, когда пленные боевики запрещенной группировки «Азов»* начали давать показания о военных преступлениях против мирных жителей.
Цель украинских властей не только скрыть собственные преступления, но и заодно запугать своих военных, которые все чаще хотят сложить оружие и сдаться в плен.
Еще один момент, который говорит о провокации Киева, — именно он настоял на том, чтобы «азовцев»* содержали именно в Еленовке.
* — признан экстремистской группировкой и запрещен в РФ.
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