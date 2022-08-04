Пожар на складе Ozon в Подмосковье. На месте все еще работают пожарные, хотя возгорание уже потушено. У корреспондента «Известий» Александра Шпака — вся последняя информация.

Огонь, который вспыхнул на складе Ozon еще накануне в час дня, тушили всю ночь. Шесть пожарных расчетов беспрерывно лили воду на крышу здания. Водоем, что питает главный гидрант, иссяк наполовину. На помощь пожарным пришли дорожные рабочие. Поливальные машины теперь подвозят воду спасателям.

«Скорее всего, находилось достаточно много упаковочного материала и по дыму, который был, едкому, черному дыму — это косвенно говорит о том, что там горел какой-то упаковочный материал, ПВХ, картон, бумага, так же, скорее всего, какая-то бытовая химия», — подчеркнул директор строительной компании Эльдар Гусейнов.

Ущерб колоссальный — по самым скромным подсчетам — десять миллиардов рублей. Часть из этой суммы — стоимость уничтоженных товаров. На этих кадрах видно: в той части склада, где бушевало пламя, ничего не уцелело.

«Мы тут же скачали остатки из личного кабинета, чтобы узнать, что у нас с товаром на этом объекте. У нас находится 450 штук на сумму 1,2 миллиона рублей», — заметила селлер Ozon в категории «Детский транспорт» Наталья Курышева.

В Ozon уже пообещали компенсировать ущерб. Вот только размер выплат у партнеров маркетплейса вызывает вопросы. Как нам рассказали предприниматели, им вернут только себестоимость сгоревших товаров.

«Каким образом будет высчитываться эта себестоимость? Мы не работаем с Ozon по договору реализации или агентскому договору, например, как вариант», — переживает специалист по работе с маркетплейсом Виктория Мамулашвили.

Впрочем, куда больше переживают сейчас конечные потребители. В личном кабинете им приходят вот такие сообщения — доставку переносят на более поздний срок. Либо обещают вернуть деньги.