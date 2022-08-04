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Любовь или привязанность: манекенщик Савчук раскрыл правду об отношениях с экс-женой Лепса

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Никита Кротов
Никита Кротов 58

Предполагаемый любовник экс-жены Лепса объявился с откровениями

Любовь или привязанность: манекенщик Савчук раскрыл правду об отношениях с экс-женой Лепса

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Анну Шаплыкову давно подозревали в романе с молодым мужчиной. Но так ли это на самом деле?

Манекенщик Дмитрий Савчук рассказал журналистам об отношениях с экс-супругой певца Григория Лепса Анной Шаплыковой. Ходила молва, что Савчук был любовником жены исполнителя «Самого лучшего дня». Теперь же он вернулся из Белоруссии и решил сообщить всю правду.

«Я не общаюсь с Анной, только через общих знакомых знаю, что у нее происходит, в общих чертах. И новости порой вижу. Знаю, что они сейчас в Италии, пишут, что всей семьей. Все у них наладилось», — сказал Дмитрий изданию Woman.ru.

Мужчину веселит факт, что его назначили на роль любовника Шаплыковой, однако комментировать что-либо подробнее Савчук отказался. Манекенщик подчеркнул, что слухи о романе ему никак не навредили и никоим образом не волнуют. По его мнению, не нужно запрещать людям что-то говорить.

Поводом для шумихи послужил развод четы в конце прошлого года. Тогда пара не стала ничего говорить прессе. Танцовщица просто уехала на юг, и все подумали, что она будет отдыхать с Дмитрием Савчуком.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лепс помирился с бывшей женой через семь месяцев после развода.

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