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Николаевский губернатор вслед за четой Зеленских устроил «модную» фотосессию

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 61

Глава региона решил показать, что он не менее «гламурный», чем президент. Кровопролития на Украине его мало волнуют.

Николаевский губернатор вслед за четой Зеленских устроил «модную» фотосессию

Фото: president.gov.ua

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Губернатор Николаевской области Виталий Ким вдохновился примером президента Украины Владимира Зеленского и его супруги Елены, снявшихся для модного журнала Vogue, и тоже попробовал себя в роли фотомодели.

Судя по появившимся в сети кадрам, Ким решил предстать в суровом «героическом» образе — в камуфляжной футболке и таких же брюках. Для усиления эффекта губернатора снимали в клубах искусственного дыма.

Фотосессию николаевского губернатора высмеял полномочный посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник. Он опубликовал кадры с Кимом в своем Telegram-канале, сопроводив их насмешливым комментарием.

«Всем делать фотосессии! Тільки так переможемо (только так победим)! Кто ж сейчас без фотосессии воюет?!» — написал Мирошник.

В конце июля Зеленский с супругой Еленой устроили фотосессию для Vogue, которая вызвала массу критики в сети. К примеру, в США украинского президента и его жену сравнили с Гитлером и его сожительницей Евой Браун, которые тоже позировали для фотографа. Сами снимки пользователи сочли пафосными, а Зеленского обвинили в том, что он занимается самопиаром на западные деньги, пока украинцы терпят тяготы инфляции и боевых действий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что губернатор Николаевской области Виталий Ким подозревает всех жителей региона в сотрудничестве с Россией.

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